Де Лаурентис: Наполи дал Сарри все, а он за три года ничего не выиграл

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис выразил недовольство отсутствием трофеев при бывшем тренере клуба Маурицио Сарри.

"В прошлом сезоне у нас осталось удовольствие от хорошей игры, но горечь от того, что мы ничего не выиграли. Мы дали Сарри все, а он за три года ничего не выиграл.

Анчелотти: Надеюсь, мой опыт поможет Наполи стать чемпионом

Анчелотти – приятный человек, он ошибочно попал в мир футбола. Он бы достиг экстраординарных успехов в любой сфере. Он приносит баланс, а это редкая характеристика", – цитирует Де Лаурентиса L'Equipe.

Наполи по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, отстав от Ювентуса на четыре очка. По окончании сезона Сарри был отправлен в отставку, после чего возглавил Челси. Его место в стане неаполитанцев занял Карло Анчелотти.

Де Лаурентис против всех, или Летнее безумие президента Наполи