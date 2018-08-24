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Де Лаурентис: Наполи дал Сарри все, а он за три года ничего не выиграл

14:43 57 Читати українською
Де Лаурентис: Наполи дал Сарри все, а он за три года ничего не выиграл
Аурелио Де Лаурентис / фото из соцсетей

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис выразил недовольство отсутствием трофеев при бывшем тренере клуба Маурицио Сарри.

"В прошлом сезоне у нас осталось удовольствие от хорошей игры, но горечь от того, что мы ничего не выиграли. Мы дали Сарри все, а он за три года ничего не выиграл.

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Анчелотти – приятный человек, он ошибочно попал в мир футбола. Он бы достиг экстраординарных успехов в любой сфере. Он приносит баланс, а это редкая характеристика", – цитирует Де Лаурентиса L'Equipe.

Наполи по итогам прошлого сезона занял второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, отстав от Ювентуса на четыре очка. По окончании сезона Сарри был отправлен в отставку, после чего возглавил Челси. Его место в стане неаполитанцев занял Карло Анчелотти.

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Маурицио Сарри Маурицио Сарри Наполи Наполи Италия Карло Анчелотти Карло Анчелотти Аурелио Де Лаурентис
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