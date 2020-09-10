Сегодня стало известно, что босс "партенопейцев" сдал положительный тест на коронавирус, информирует La Repubblica.

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Характерные симптомы Де Лаурентис имел в течение нескольких дней, однако решил, что это аллергия на устрицы и делать тест не спешил. Более того, 71-летний итальянец посетил вчерашнее собрание руководителей Серии А. Отмечается, что босс Наполи снимал защитную маску и часто общался с другими участниками мероприятия. Теперь все они должны сдать тесты и пройти минимальный период изоляции.

Напомним, новый сезон Серии А начнется 19 сентября. Наполи в первом туре поедет в гости к Парме.

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