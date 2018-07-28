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Де Лаурентис: Ди Мария и Балотелли не интересуют Наполи

20:36 15 Читати українською
Де Лаурентис: Ди Мария и Балотелли не интересуют Наполи
Аурелио Де Лаурентис / Фото ФК Наполи

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис поделился трансферными планами клуба.

"Мертенс останется в клубе.

Ди Марии не будет в Наполи, это касается и Балотелли – я уже давно говорил, что мы не будем его подписывать.

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Что касается Грасси, у нас есть очень интересное предложение из Испании. Мы оцениваем, как будет лучше для игрока. Но он не поедет в Парму или Кальяри, потому что никто из этих клубов не предложил мне 18 млн евро, которые я хочу", – цитирует Де Лаурентиса издание Football Italia.

Напомним, ранее президент Наполи опроверг интерес итальянского клуба к Кариму Бензема и Эдинсону Кавани.

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