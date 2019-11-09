Де Лаурентис был в шаге от увольнения Анчелотти – наставника Наполи спасли юристы

Главный тренер Наполи Карло Анчелотти был на грани увольнения из клуба на этой неделе.

Сразу несколько итальянских СМИ сообщили, что Де Лаурентис был взбешен поведением футболистов Наполи, которые после матча Лиги чемпионов с Зальцбургом (1:1) отказались садиться в клубный автобус и разъехались по домам. Таким образом игроки выразили протест против решения Де Лаурентиса закрыть команду на тренировочной базе до конца недели.

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Анчелотти, который в начале недели выражал недовольство решением Де Лаурентиса, все-таки не проигнорировал указ президента и отправился на базу, чтобы избежать штрафа. Это крайне не понравилось Де Лаурентис, который решил, что тренер потерял авторитет и способность управлять игроками.

Де Лаурентис был готов уволить Анчелотти, но юристы посоветовали ему взять паузу и подумать в том числе о том, что ему придется выплачивать зарплату тренеру до конца сезона даже после отставки. В результате, одиозный президент изменил свое решение.

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