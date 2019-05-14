Де Лаурентис: Аллегри может сидеть молча, когда рядом Роналду

Владелец Наполи Аурелио Де Лаурентис считает, что авторитет Криштиану Роналду в Ювентусе значительно больше, чем у тренера Массимилиано Аллегри.
Президент серебряного призера чемпионата Италии отметил лидерские качества португальца.
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"Криштиану сильный, своим присутствием он заменил в команде тренера. Чем должен был заниматься Аллегри в этом сезоне? Настоящий мотиватор – Роналду. Он лидер раздевалки. В матчах сборной я видел, что он сидит на скамейке и дает команде указания больше, чем тренер.
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Я бы не смог позволить себе его подписание. Родители научили меня жить по средствам", – рассказал Де Лаурентис Corriere dello Sport.
Напомним, Наполи не смог навязать Ювентусу борьбы за чемпионство в этом году и завершил сезон на второй строчке Серии А.