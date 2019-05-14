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Де Лаурентис: Аллегри может сидеть молча, когда рядом Роналду

14 мая 22:48 219 Читати українською
Де Лаурентис: Аллегри может сидеть молча, когда рядом Роналду
Аурелио Де Лаурентис / Reuters

Владелец Наполи Аурелио Де Лаурентис считает, что авторитет Криштиану Роналду в Ювентусе значительно больше, чем у тренера Массимилиано Аллегри.

Президент серебряного призера чемпионата Италии отметил лидерские качества португальца.

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"Криштиану сильный, своим присутствием он заменил в команде тренера. Чем должен был заниматься Аллегри в этом сезоне? Настоящий мотиватор – Роналду. Он лидер раздевалки. В матчах сборной я видел, что он сидит на скамейке и дает команде указания больше, чем тренер.

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Я бы не смог позволить себе его подписание. Родители научили меня жить по средствам", – рассказал Де Лаурентис Corriere dello Sport.

Напомним, Наполи не смог навязать Ювентусу борьбы за чемпионство в этом году и завершил сезон на второй строчке Серии А.

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Теги
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Криштиану Роналду Криштиану Роналду Италия Аурелио Де Лаурентис
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