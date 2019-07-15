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Де Йонг забрал номер другого игрока Барселоны

21:47 83 Читати українською
Де Йонг забрал номер другого игрока Барселоны
Фрэнки де Йонг / Фото ФК Барселона

Новоиспеченный полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг определился с цифрами, которые будут изображены на его футболке.

Фрэнки де Йонг будет защищать цвета Барселоны под 21-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Фрэнки де Йонг рассказал, куда планировал перейти до трансфера в Барселону

Этот номером уступил хавбек "блаугранас" Карлес Аленья, который забрал себе 19-ку. Ранее с такими цифрами на футболке выступал Кевин-Принс Боатенг.

Напомним, Барса заплатила Аяксу за трансфер де Йонга 75 млн евро.

В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов Фрэнки провел 31 матч, в которых отметился 3-мя голами и 6-ю ассистами.

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Теги
Барселона Барселона Испания Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Карлес Аленья Карлес Аленья
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