Де Йонг выделил игрока Барселоны, который удивил его – неожиданный вариант

Хавбек Барселоны Френки де Йонг поделился впечатлениями от дебютного сезона в составе каталонцев.

"Моя лучшая игра за клуб еще впереди, но сейчас это, пожалуй, домашняя победа 3:0 над Боруссией Дортмунд.

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Несмотря на то, что это мой первый сезон, я много играю и очень счастлив. Однако я знаю, что все может быть еще лучше, и я могу играть лучше, чем прежде. Все игроки действительно сильные, однако меня удивил Ансу Фати, ведь я не знал о нем. Он действительно качественный игрок", – рассказал де Йонг в комментарии официальному сайту Барселоны.

Напомним, игрок сборной Нидерландов перешел в Барселону из Аякса летом прошлого года за 75 млн евро. В текущем сезоне он сыграл за "сине-гранатовых" 36 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

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