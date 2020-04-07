toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Де Йонг выделил игрока Барселоны, который удивил его – неожиданный вариант

10:25 95 Читати українською
Де Йонг выделил игрока Барселоны, который удивил его – неожиданный вариант
Френки де Йонг / Сайт Барселоны

Хавбек Барселоны Френки де Йонг поделился впечатлениями от дебютного сезона в составе каталонцев.

"Моя лучшая игра за клуб еще впереди, но сейчас это, пожалуй, домашняя победа 3:0 над Боруссией Дортмунд.

Умер экс-тренер Реала и Барселоны Антич – он брал Примеру с Атлетико

Несмотря на то, что это мой первый сезон, я много играю и очень счастлив. Однако я знаю, что все может быть еще лучше, и я могу играть лучше, чем прежде. Все игроки действительно сильные, однако меня удивил Ансу Фати, ведь я не знал о нем. Он действительно качественный игрок", – рассказал де Йонг в комментарии официальному сайту Барселоны.

Напомним, игрок сборной Нидерландов перешел в Барселону из Аякса летом прошлого года за 75 млн евро. В текущем сезоне он сыграл за "сине-гранатовых" 36 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Спадкоємець Мессі, тер'єр із Ренна, ще один бразильський діамант Реала та інші таланти – рейтинг найдорожчих 17-річних

blog_ava
"Выдерживали не все", – экс-игрок Динамо раскрыл секрет успеха команды Лобановского
08:00
233
Теги
Испания Ансу Фати Ансу Фати Барселона Барселона Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
9
час
:
25
мин
Ньюкасл
22:00
Вест Хэм
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук