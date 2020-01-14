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Де Йонг удивил реакцией на увольнение Вальверде из Барселоны

14 января 10:56 999 Читати українською
Де Йонг удивил реакцией на увольнение Вальверде из Барселоны
Фрэнки де Йонг / фото: ФК Барселона

Увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера Барселоны, похоже, не слишком расстроило полузащитника каталонцев Фрэнки де Йонга.

Фрэнки де Йонг очень странно отреагировал на увольнение Эрнесто Вальверде с поста наставника Барселоны, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона официально уволила Вальверде и назначила Сетьена

Через несколько минут после официального заявления клуба нидерландец выложил фото в своем твиттере с сообщением: "Возвращение к тренировкам". Интересно, что де Йонг очень быстро удалил этот пост, а в последний раз хавбек публиковал что-то в твиттере аж 3 января.

Напомним, Барселона уволила Эрнесто Вальверде и назначила на пост наставника Кике Сетьена. После 19-ти туров Примеры действующий чемпион Испании лидирует, опережая Реал лишь по дополнительным показателям. В 1/8 финала Лиги чемпионов на Барселону ожидает встреча с Наполи.

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Теги
Испания Барселона Барселона Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг
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