Переговоры между Барселоной и де Йонгом проходят успешно, информирует Mundo Deportivo. Многие детали уже согласованы, остается разобраться с премиальными.

"Блаугранас" предлагают полузащитнику договор, рассчитанный еще на три года – до 2029-го. При этом зарплата нидерландца снизится относительно текущей – но его это устраивает. Френки готов подписать новый контракт, а его в клубе считают ключевым футболистом.

Напомним, что де Йонг выступает за Барселону с 2019 года. Он перешел в команду из Аякса за 86 млн евро.

