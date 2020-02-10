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Де Йонг резко ответил критикам, которые считают, что судьи помогают Барселоне

12:27 15 Читати українською
Де Йонг резко ответил критикам, которые считают, что судьи помогают Барселоне
Фрэнки де Йонг / AP

Хавбек Барселоны Фрэнки де Йонг поделился мыслями относительно победы над Бетисом (3:2) в 23 туре Примеры.

6’ Серхио Каналес
27’ Набиль Фекир
76’ Набиль Фекир
 
Фрэнки де Йонг 9’
Серхио Бускетс 45+3’
Клеман Лангле 72’
Клеман Лангле 80’
6’ Серхио Каналес
9’ Фрэнки де Йонг
27’ Набиль Фекир
45+3’ Серхио Бускетс
72’ Клеман Лангле
76’ Набиль Фекир
80’ Клеман Лангле

"В Бильбао мы должны были получить пенальти, меня толкали. И сегодня они должны были дать один за фол против Месси, но мы ничего не получили. Я не хочу создавать конфликты с судьями – это не критика, просто то, что я думаю.

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Я прогрессирую, но адаптация еще не завершена. Против Бетиса я сыграл лучше, чем на прошлой неделе. Для Барселоны было важно добыть три очка, однако развязка сезона еще далеко", – цитирует де Йонга Marca.

Напомним, после 23 туров Примеры каталонский гранд уступает Реалу тремя пунктами.

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Теги
Испания Арбитры Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг Бетис - Барселона Барселона Барселона
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