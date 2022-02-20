"Я очень рад играть за Барселону. Это была моя мечта, и мне нравится играть здесь. Я хочу остаться здесь на долгие годы", – цитирует де Йонга журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Действующий контракт нидерландца с "блаугранас" рассчитан до лета 2026-го. Напомним, в 2019 году Барса заплатила Аяксу за Фрэнки 86 млн евро. По слухам, в подписании игрока заинтересована Бавария.

В нынешнем сезоне де Йонг провел 29 матчей, в которых отличился двумя голами и совершил столько же ассистов. Портал Transfermarkt сейчас оценивает полузащитника в 75 млн евро.

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