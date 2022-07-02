Несколько дней назад 31-летний нападающий покинул Барселону, за которую выступал на правах аренды. Оказалось, что и в чемпионате Испании он не задержится.

Барселона вернула в АПЛ Адаму Траоре, отказавшись выкупить его контракт

Де Йонг снова будет выступать за ПСВ. Контракт рассчитан до лета 2025 года, сообщает пресс-служба нидерландского клуба. По неофициальной информации, Севилья получила за этот переход 4 млн евро компенсации.

Интересно, что именно из ПСВ три года назад андалузцы купили Де Йонга, заплатив 12 млн. В прошлом сезоне в составе Барселоны форвард провел 29 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд