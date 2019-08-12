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Де Йонг не хочет, чтобы его бывший партнер по Аяксу переходил в Реал

16:05 141 Читати українською
Де Йонг не хочет, чтобы его бывший партнер по Аяксу переходил в Реал
Де Йонг и ван де Беек / Твиттер Аякса

Новичок Барселоны поделился мнением относительно возможного усиления мадридцев.

"Сливочные" охотятся на бывшего партнера де Йонга по Аяксу – Донни ван де Беека.

Реал отложил трансфер ван де Беека, – Mundo Deportivo

"Я бы предпочел, чтобы он остался в Аяксе: не хотел бы играть против него и желаю, чтобы Аякс оставался сильным. Но, разумеется, если все сложится и он переедет в Мадрид, буду за него очень рад. Думаю, он этого заслуживает. Он отличный игрок, увижусь с ним в Испании!

Я уверен, что он сможет заиграть. Думаю, он показал это в прошлом сезоне Лиги чемпионов, особенно в раунде плей-офф. Он продемонстрировал всем в Европе, что способен играть на таком уровне", - цитирует хавбека Барселоны ESPN.

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Напомним, де Йонг и ван де Беек были основными хавбеками сенсационного Аякса, который добрался до полуфинала Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

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Теги
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