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Де Йонг прибыл в Барселону для официальной презентации в качестве игрока "блаугранас"

4 июля 22:48 103 Читати українською
Де Йонг прибыл в Барселону для официальной презентации в качестве игрока "блаугранас"
Фрэнки де Йонг / фото: ФК Барселона

Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг прокомментировал предстоящую презентацию в качестве игрока "сине-гранатовых".

"Я очень рад оказаться наконец в Барселоне. Еще с детства я мечтал выступать за каталонцев, и теперь я здесь, так что это прекрасно. Я с нетерпением ожидаю, когда смогу выйти на Камп Ноу впервые.

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Мне нравится философия Барселоны, которая очень похожа на философию Аякса. Я счастлив, что могу играть с Месси, которого я всегда наследовал. Теперь мой кумир будет моим товарищем по команде.

Барселона и Нидерланды всегда имели большую, особую связь. Я хочу стать одним из великих нидерландских игроков, которые выступали за Барселону", – цитирует де Йонга официальный сайт каталонцев.

Отметим, что завтра должен состояться официальная презентация Фрэнки де Йонга в качестве игрока Барселоны.

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