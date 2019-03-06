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Де Йонг: Думаю, сейчас Рамос жалеет, что получил предупреждение в первом матче

16:52 62 Читати українською
Де Йонг: Думаю, сейчас Рамос жалеет, что получил предупреждение в первом матче
Фрэнки де Йонг / фото из соцсетей

Полузащитник Аякса Фрэнки де Йонг поделился впечатлениями от выездной победы над Реалом (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

70’ Марко Асенсио
93’ Начо
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

"Я думаю, Барселона очень рада, что мы выбили Реал. Но, конечно, я особенно рад за Аякс и его фанатов. В первом матче мы сыграли не намного хуже, чем сейчас.

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Желтая карточка Рамоса в первом матче? Я не знаю, сделал ли он это намеренно в самом деле. Честно говоря, мне особо нечего сказать в этой ситуации. Думаю, сейчас он об этом жалеет", – цитирует де Йонга Esporte Interativo.

Напомним, что 21-летний хавбек перейдет в Барселону летом. Сумма трансфера составит 75 млн евро и может увеличиться еще на 11 млн за счет бонусов.

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