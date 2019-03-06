Де Йонг: Думаю, сейчас Рамос жалеет, что получил предупреждение в первом матче

Полузащитник Аякса Фрэнки де Йонг поделился впечатлениями от выездной победы над Реалом (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Я думаю, Барселона очень рада, что мы выбили Реал. Но, конечно, я особенно рад за Аякс и его фанатов. В первом матче мы сыграли не намного хуже, чем сейчас.

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Желтая карточка Рамоса в первом матче? Я не знаю, сделал ли он это намеренно в самом деле. Честно говоря, мне особо нечего сказать в этой ситуации. Думаю, сейчас он об этом жалеет", – цитирует де Йонга Esporte Interativo.

Напомним, что 21-летний хавбек перейдет в Барселону летом. Сумма трансфера составит 75 млн евро и может увеличиться еще на 11 млн за счет бонусов.

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