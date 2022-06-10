25-летний нидерландец в последние недели колебался относительно своего будущего – продолжить выступления за "блаугранас" или перейти в МЮ. Все-таки выбрал второй вариант и дал согласие на переезд в Англию, информирует Sport.es .

Ван Гал назвал стоимость де Йонга, которым интересуется Манчестер Юнайтед

На решение Фрэнки повлияли два фактора. Во-первых, его разозлило, что Барса не скрывала готовности продать его, поэтому появилось недоверие к клубу. Во-вторых, у хавбека хорошие отношения с тренером "красных дьяволов" Эриком тен Хагом, ведь он работал с ним в Аяксе.

Теперь Манчестер Юнайтед считает трансфер вопросом времени. В настоящее время клуб ведет переговоры с испанцами о сумме. Барселона хочет 80 миллионов евро.

Напомним, в сезоне 2021/22 де Йонг сыграл 46 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Его контракт с Барселоной действует еще 4 года.

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