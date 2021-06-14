"Счет 2:0, вы думаете, что все контролируете и доведете встречу до победного конца. Но потом вы бы отдаете все это. Мы очень плохо защищаемся при стандартных положениях, но это больше не имеет значения, поскольку мы победили.

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На протяжении всего матча было ощущение, что мы гораздо лучше Украины. Мы потратили много сил, чтобы оформить преимущество в два мяча, а затем потеряли все за несколько минут. Жаль, что не забили победный гол раньше, но лучше так, чем когда вообще нет моментов", – сказал де Йонг в эфире NOS.

Напомним, вчера в Амстердаме сборная Украины начала свой путь на континентальном первенстве. Команда Андрея Шевченко в ярком матче уступила Нидерландам. Хозяева Йохан Кройф Арены владели преимуществом в два мяча, но "сине-желтые" сумели отыграться. Однако в конце игры Дюмфрис забил победный гол для "Оранье".

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