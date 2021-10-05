"Заберите половину нападающих из любого клуба, и это создаст проблемы. У нас хороший состав. Нужно дождаться возвращения травмированных игроков. Люди сильно преувеличивают. В Ла Лиге отставание от Реала и Атлетико составляет лишь две победы. Все еще возможно.

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Мы очень плохо начали Лигу чемпионов, но и там ничего не потеряно. Важно выиграть следующий матч против киевского Динамо. На Рональда Кумана оказывается сильное давление – это видят все.

Я не в лучшей форме своей жизни. Но и в неплохой. После Бенфики я прочитал критику по поводу своей игры. Когда проигрываешь 0:3, никогда не сможешь сказать, что все прошло очень хорошо. Но счет игры автоматически не означает, что я был очень плох. Эта критика часто основана на плохих результатах", – цитирует де Йонга AD.

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