Де Йонг: Аякс и в следующей стадии Лиги чемпионов будет андердогом

Полузащитник Аякса Фрэнки де Йонг поделился впечатлениями после победы над Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4).

"Когда в первом матче мы играли не намного хуже, чем в ответном, нам не повезло с результатом. Сейчас же все сложилось удачно и для команды, и для меня.

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Я сыграл неплохо, но в концовке все было еще более увлекательно. Я не должен был терять мяч, но у меня были судороги. К счастью, нас не наказали за мою ошибку.

Возможно, мы и дальше будем андердогом. Но мы были андердогом и в этом противостоянии. Я очень рад за Аякс и болельщиков", – цитирует де Йонга De Telegraaf.

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