"Де Хеа удалось "выбить" вкусный контракт", – Моуринью считает, что Манчестер Юнайтед переплатил своему вратарю

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью считает, что манкунианский клуб слишком высоко оценил услуги своего вратаря Давида Де Хеа, когда заключал с ним новый контракт.

"Не думаю, что Манчестер Юнайтед стоило платить Де Хеа так много по новому контракту. Год или два назад за ним охотился весь мир. На данный момент, думаю, большинство дверей больших клубов для него закрыты.

Де Хеа продлил контракт с Манчестер Юнайтед

Двери Реала для него закрыты, двери Барселоны для него закрыты, двери ПСЖ для него закрыты. Я не считаю, что Манчестер Юнайтед чувствовал давление, боясь потерять Давида. Он вытребовал себе феноменальный контракт и в этот момент ему немного повезло получить его", – сказал Моуринью в эфире Sky Sports.

Напомним, Де Хеа перешел в Манчестер Юнайтед летом 2011 года из Атлетико за 25 млн евро. В 367 матчах за манкунианский клуб 28-летний испанец пропустил 377 мячей.

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