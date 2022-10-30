Манчестер Юнайтед обыграл Вест Хэм в рамках 12 тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Единственный мяч в этой встрече забил Марку Рашфорд, воспользовавшись передачей от Кристиана Эриксена. Однако отдельной порции комплиментов заслуживает Давид Де Деа. После таких игр не возникает вопросов об огромной зарплате испанского голкипера.

МЮ с боями удержал победу над Вест Хэмом, но потерял лидера в матче АПЛ – зона ЛЧ все ближе, героический Де Хеа

Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед набрал 23 очка и максимально приблизился к зоне Лиги чемпионов, имея еще одну игру в запасе. Вест Хэм же расположился в нижней части турнирной таблицы.