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Де Хеа скромно пожертвовал значительную сумму на борьбу с коронавирусом в родном Мадриде

18:37 46 Читати українською
Де Хеа скромно пожертвовал значительную сумму на борьбу с коронавирусом в родном Мадриде
Давид Де Хеа / фото с открытых источников

Давид Де Хеа финансово помог родному городу, который находится в эпицентре испанской эпидемии коронавируса.

Давид Де Хеа не остался равнодушным к борьбе с коронавирусом. Испанский голкипер Манчестер Юнайтед пожертвовал властям Мадрида 300 тысяч евро на закупку медицинского оборудования и поддержку наиболее уязвимых к болезни людей.

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При этом вратарь сделал это анонимно. Поступок так и остался бы незамеченным, если бы не публичная благодарность от главы автономного сообщества Мадрида Изабель Диас Аюсо. "Спасибо, Давид Де Хеа. Огромная помощь, оказанная вами, окажет ключевое влияние на борьбу с COVID-19. Бесконечно вам благодарна", – написала чиновница в Твиттере.

Мадрид остаётся эпицентром эпидемии коронавируса в Испании – по количеству жертв эта страна уступает только Италии. Для Давида Де Хеа столица королевства является родным городом.

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Теги
коронавирус Испания Давид Де Хеа Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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