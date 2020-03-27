Де Хеа скромно пожертвовал значительную сумму на борьбу с коронавирусом в родном Мадриде

Давид Де Хеа финансово помог родному городу, который находится в эпицентре испанской эпидемии коронавируса.

Давид Де Хеа не остался равнодушным к борьбе с коронавирусом. Испанский голкипер Манчестер Юнайтед пожертвовал властям Мадрида 300 тысяч евро на закупку медицинского оборудования и поддержку наиболее уязвимых к болезни людей.

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При этом вратарь сделал это анонимно. Поступок так и остался бы незамеченным, если бы не публичная благодарность от главы автономного сообщества Мадрида Изабель Диас Аюсо. "Спасибо, Давид Де Хеа. Огромная помощь, оказанная вами, окажет ключевое влияние на борьбу с COVID-19. Бесконечно вам благодарна", – написала чиновница в Твиттере.

¡Gracias, @D_DeGea !



La gran ayuda que has aportado a @comunidadmadrid será clave para combatir el COVID-19.



Eternamente agradecidos, orgullosos de ti. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 26, 2020

Мадрид остаётся эпицентром эпидемии коронавируса в Испании – по количеству жертв эта страна уступает только Италии. Для Давида Де Хеа столица королевства является родным городом.

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