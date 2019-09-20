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Де Хеа пожертвовал 200 тысяч евро соотечественникам, пострадавшим от стихийного бедствия

22:22 23 Читати українською
Де Хеа пожертвовал 200 тысяч евро соотечественникам, пострадавшим от стихийного бедствия
Давид Де Хеа / Reuters

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа не остался в стороне от проблем жителей испанских регионов, пострадавших от наводнения.

Игрок сборной Испании пожертвовал 200 тысяч евро Международному комитету Красного Креста.

Игроки и персонал Олимпика, направляясь на матч против Львова, оказали первую помощь пострадавшим в ДТП

Де Хеа помог жителям Мурсии и Аликанте, которые получили большие проблемы после страшного наводнения. К слову, голкипер Манчестер Юнайтед родился в Мадриде, а его отец родом из пораженных стихией регионов.

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Напомним, недавно Де Хеа заключил новый контракт с Манчестер Юнайтед сроком до 2023 года.

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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