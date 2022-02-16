Давид Де Хеа спасает свои ворота в матче с Брайтоном / Официальный сайт АПЛ

В перенесенном матче 18-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед на собственном поле одолел Брайтон 2:0 и поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы.

Роскошный гол Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:0

Испанский голкипер "красных дьяволов" Давид Де Хеа провел в составе манкунианцев 128-й сухой матч в Премьер-лиге и повторил клубный рекорд. 31-летний вратарь теперь делит это достижение с Петером Шмейхелем, который выступал за МЮ с 1991 по 1999 год. Третий в этом рейтинге – нидерландец Эдвин ван дер Сар с 90 сухими поединками.

Побить рекорд испанец сможет уже в воскресенье, 20 февраля, в выездном матче против Лидса. Начало встречи в 16:00.

Напомним, Де Хеа перешел в Манчестер Юнайтед в июле 2011 года из мадридского Атлетико за 25 млн евро. В текущем сезоне провел в рамке манкунианцев 31 поединок во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов (еще в 8 матчах отстоял "на ноль"). Transfermarkt оценивает игрока в 18 млн евро.

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