Манчестер Юнайтед обыграл Лестер в 5 туре АПЛ. Одним из героев поединка стал Де Хеа. Испанец во втором тайме совершил шикарный сейв, вытащив мяч из-под перекладины после удара Маддисона.

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1 – видео гола и обзор матча

"Этот сейв и эта победа – для тебя, бабушка. Наблюдай за моими полетами, где бы ты ни была", – написал Давид в Instagram после матча. В комментариях голкипера поддержали партнеры по Юнайтед и сборной Испании.

Де Хеа в прошлые сезоны неоднократно становился лучшим игроком Манчестер Юнайтед, но сейчас получает очень много критики за слабую игру ногами.