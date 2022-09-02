Де Хеа посвятил эффектный сейв умершей бабушке
14:13 - Читати українською
Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа отдал честь родному человеку.
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23’ Джейдон Санчо
Манчестер Юнайтед обыграл Лестер в 5 туре АПЛ. Одним из героев поединка стал Де Хеа. Испанец во втором тайме совершил шикарный сейв, вытащив мяч из-под перекладины после удара Маддисона.
Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1 – видео гола и обзор матча
"Этот сейв и эта победа – для тебя, бабушка. Наблюдай за моими полетами, где бы ты ни была", – написал Давид в Instagram после матча. В комментариях голкипера поддержали партнеры по Юнайтед и сборной Испании.
Де Хеа в прошлые сезоны неоднократно становился лучшим игроком Манчестер Юнайтед, но сейчас получает очень много критики за слабую игру ногами.
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