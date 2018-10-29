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Де Хеа помешал отличиться Роналду на Олд Траффорд – сейв дня в Лиге чемпионов

24 октября 15:37 402 Читати українською
Де Хеа помешал отличиться Роналду на Олд Траффорд – сейв дня в Лиге чемпионов
Давид Де Хеа / соцсети

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа выполнил невероятный сейв в матче Лиги чемпионов.

В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Юнайтед принимал у себя дома Ювентус. Матч закончился минимальной победой турнцив со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Дибала.

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Кроме гола в матче был еще один интересный момент. На 52 минуте поединка нападающий Ювентуса Криштиану Роналду мощно пробил из-за пределов штрафной.

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Мяч летел прямо в верхний правый угол ворот, но голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа совершил невероятный сейв, спасая свою команду от 2-го пропущенного гола.

Лига чемпионов3 турОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Ювентус: Вторник 23 октября 2018

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 1
Ювентус
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