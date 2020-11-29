Де Хеа получил курьезную травму в матче против Саутгемптона
21:23 - Читати українською
Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа не смог доиграть матч 10-го тура АПЛ против Саутгемптона.
завершено
23’ Ян Беднарек
Бруну Фернандеш 60’
Эдинсон Кавани 74’
Эдинсон Кавани 90+2’
23’ Ян Беднарек
60’ Бруну Фернандеш
74’ Эдинсон Кавани
90+2’ Эдинсон Кавани
Испанец влетел коленом в штангу, когда пытался отбить мяч после удара со штрафного в исполнении Уорд-Прауза. Уже в перерыве Де Хеа был заменен на Дина Хендерсона.
Камбэк имени Кавани в видеообзоре матча Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:3
"Удар пришелся прямо над коленом, надеюсь, он будет в порядке в среду", – приводит слова Сульшера Manchester Evening News.
Отметим, что Манчестер Юнайтед сумел вырвать победу в Саутгемптона (3:2) благодаря дублю и ассисту Кавани.
Манчестер Юнайтед победил Саутгемптон благодаря дублю и ассисту Кавани – "дьяволы" оформили камбэк с 0:2
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