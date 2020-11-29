Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа не смог доиграть матч 10-го тура АПЛ против Саутгемптона.

Испанец влетел коленом в штангу, когда пытался отбить мяч после удара со штрафного в исполнении Уорд-Прауза. Уже в перерыве Де Хеа был заменен на Дина Хендерсона.

Камбэк имени Кавани в видеообзоре матча Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:3

"Удар пришелся прямо над коленом, надеюсь, он будет в порядке в среду", – приводит слова Сульшера Manchester Evening News.

Отметим, что Манчестер Юнайтед сумел вырвать победу в Саутгемптона (3:2) благодаря дублю и ассисту Кавани.

Манчестер Юнайтед победил Саутгемптон благодаря дублю и ассисту Кавани – "дьяволы" оформили камбэк с 0:2