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Де Хеа отказался от улучшенного контракта с Манчестер Юнайтед – на голкипера вышел ПСЖ

10:44 176 Читати українською
Де Хеа отказался от улучшенного контракта с Манчестер Юнайтед – на голкипера вышел ПСЖ
Давид Де Хеа / Reuters

Парижане создают дополнительные проблемы Манчестер Юнайтед в переговорах со своим вратарем Давидом Де Хеа.

Предложение руководства "красных дьяволов" не устроило испанца, информирует The Sun.

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Манчестер Юнайтед не хочет платить Де Хеа 350 тысяч фунтов в неделю. По информации издания, именно такую зарплату требуют представители игрока сборной Испании. А вот ПСЖ готов удовлетворить аппетиты звездного вратаря. Французский клуб также предлагает 60 млн фунтов, чтобы убедить МЮ все же отпустить Давида.

В сезоне 2018/19 Де Хеа не выиграл ни одного трофея, что стало лишним поводом для мыслей о смене команды.

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