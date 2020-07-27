Де Хеа на фоне беспощадной критики побил рекорд надежности для голкиперов Манчестер Юнайтед

Этот результат позволил испанцу провести 113-й "сухой" матч за Манчестер Юнайтед в АПЛ. По этому показателю Де Хеа вышел на единоличное первое место в истории клуба, обогнав датчанина Петера Шмейхеля, который провел 112 матчей на ноль в Премьер-лиге.

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Стоит отметить, что на протяжении своей карьеры на Олд Траффорд Шмейхель провел 292 матча в чемпионате Англии, в активе Де Хеа пока 313 поединков.

Напомним, Де Хеа перешел в Манчестер Юнайтед из мадридского Атлетико летом 2011 года. После матча 34-го тура с Астон Виллой Де Хеа также опередил Шмейхеля по количеству матчах в составе "красных дьяволов" для иностранцев. В последнее время испанца беспощадно критикуют. В частности легендарный Рой Кин вообще заявил, что для борьбы за чемпионство Манчестер Юнайтед нужен новый голкипер.

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