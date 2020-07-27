toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АНГЛИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Де Хеа на фоне беспощадной критики побил рекорд надежности для голкиперов Манчестер Юнайтед

11:52 - Читати українською
Де Хеа на фоне беспощадной критики побил рекорд надежности для голкиперов Манчестер Юнайтед
Давид Де Хеа / фото: Манчестер Юнайтед

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа сохранил свои ворота "сухими" в матче 38-го тура АПЛ против Лестера (2:0).

Этот результат позволил испанцу провести 113-й "сухой" матч за Манчестер Юнайтед в АПЛ. По этому показателю Де Хеа вышел на единоличное первое место в истории клуба, обогнав датчанина Петера Шмейхеля, который провел 112 матчей на ноль в Премьер-лиге.

Решающий шаг Манчестер Юнайтед в Лигу чемпионов в видеообзоре матча против Лестера

Стоит отметить, что на протяжении своей карьеры на Олд Траффорд Шмейхель провел 292 матча в чемпионате Англии, в активе Де Хеа пока 313 поединков.

Напомним, Де Хеа перешел в Манчестер Юнайтед из мадридского Атлетико летом 2011 года. После матча 34-го тура с Астон Виллой Де Хеа также опередил Шмейхеля по количеству матчах в составе "красных дьяволов" для иностранцев. В последнее время испанца беспощадно критикуют. В частности легендарный Рой Кин вообще заявил, что для борьбы за чемпионство Манчестер Юнайтед нужен новый голкипер.

Манчестер Юнайтед вышел в Лигу чемпионов, Тоттенхэм прорвался в Лигу Европы, Уотфорд и Борнмут вылетели из АПЛ

blog_ava
"Это село е**ное": после матча Агробизнеса произошла новая драка, ультрас напали на президента (18+)
09:49
5680
Теги
Петер Шмейхель Давид Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
6
час
:
30
мин
Черноморец
19:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук