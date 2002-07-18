Де Хеа: Мы облажались, но никогда не сдадимся

Давид Де Хеа не отбил ни одного послематчевого пенальти / Фото: ФИФА

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа прокомментировал поражение от России в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Спасибо всем, кто поддерживал, критиковал с уважением и расстроился вместе с нами.

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Мы облажались, но поднимемся с колен и никогда не сдадимся", – написал Де Хеа в своем Твиттере.

Отметим, что на чемпионате мира-2018 Де Хеа пропустил 6 голов из 7 ударов в створ ворот.

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