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Де Хеа: Мы облажались, но никогда не сдадимся

17:29 38 Читати українською
Де Хеа: Мы облажались, но никогда не сдадимся
Давид Де Хеа не отбил ни одного послематчевого пенальти / Фото: ФИФА

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа прокомментировал поражение от России в 1/8 финала чемпионата мира-2018.

"Спасибо всем, кто поддерживал, критиковал с уважением и расстроился вместе с нами.

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Мы облажались, но поднимемся с колен и никогда не сдадимся", – написал Де Хеа в своем Твиттере.

Отметим, что на чемпионате мира-2018 Де Хеа пропустил 6 голов из 7 ударов в створ ворот.

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ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Россия
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ЧМ 2018 Испания Испания Испания - Россия Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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