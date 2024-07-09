После завершения контракта с Манчестер Юнайтед еще в прошлым летом 33-летний испанец находился без команды. Де Хеа рассчитывал получить серьезное предложение от сильного клуба в Европе, но так и не дождался.

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По информации Руди Галетти, сейчас Давид ведет переговоры о контракте с Аль-Шабабом. Также есть еще один вариант, но оба клуба из Саудовской Аравии.

К слову, ранее возможностью подписать Де Хеа интересовался еще и Аль-Наср. Однако клуб, за который выступает Криштиану Роналду сосредоточился на более звездных вариантах, рассматривая действующих вратарей из топ-клубов.

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