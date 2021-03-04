Испанец пропускал матч против Кристал Пэлас (0:0) по личным причинам, о которых главный тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер говорить не захотел, сообщает MEN.

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Второй вратарь "красных дьяволов" Дин Хендерсон заранее знал, что выйдет на поле. Воспитанник Манчестер Юнайтед идеально воспользовался своим шансом – сыграл на ноль и спас от гола Айю под занавес встречи.

Источник добавляет, что Де Хеа может пропустить весь март. За это время команда проведет 2 матча АПЛ (Манчестер Сити, Вест Хэм), поединок 1/4 Кубка Англии против Лестера, а также дважды встретится с Миланом в 1/8 Лиги Европы.

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