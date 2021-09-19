Вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа прокомментировал эпизод с парированным пенальти от полузащитника лондонского Вест Хэма Марка Нобла в 5-м туре английской Премьер-лиги.

"Последняя минута матча – и мне удалось спасти. Очень важные три очка для нашей команды.

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Перед ударом в голове была только одна мысль: "Ты должен отразить этот удар". Это был тяжелый матч, обе команды могли победить. Хорошо, что Лингард сумел забить красивый мяч. Сульшер в раздевалке сказал, что эти баллы очень важны для нас сейчас", – цитирует голкипера BBC.

Отметим, что Давид Де Хеа на 90+5-й минуте отразил одиннадцатиметровый в исполнении Нобла и спас 3 очка для Юнайтед.

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