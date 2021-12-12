Для Давида Де Хеа и Эдерсона 16 тур английской Премьер-лиги уже стал памятным. Оба могут похвастаться роскошной статистикой.

Манчестер Сити накануне минимально обыграл Вулверхэмтон (1:0), а Эдерсон не пропустил ни одного мяча. Для голкипера это был 100-й матч на ноль за "горожан" во всех турнирах, сообщает пресс-служба клуба.

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Другая команда из Манчестера – МЮ – тоже одержала победу со счетом 1:0, соперником был Норвич. Давид Де Хеа провел 200-ю "сухую" игру в своей карьере: 159 матчей на ноль он отыграл за манкунианцев, 22 – за Атлетико, а еще 19 – за сборную Испании.

Заметим, Эдерсон выступает за Ман Сити с 2017 года, Де Хеа надевает футболку Манчестер Юнайтед с 2011-го.

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