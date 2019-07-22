Де Хеа хочет стать капитаном Манчестер Юнайтед

Испанец поделился амбициями относительно капитанской повязки в составе "красных дьяволов".

"Это просто невероятно – быть капитаном такого клуба, как Манчестер Юнайтед, поэтому, конечно, я буду очень, очень рад капитанству. Это мой девятый сезон, я чувствую себя одним из самых опытных игроков в команде.

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Мне нужно показывать это на поле и попытаться помочь молодым ребятам понять, что это значит – быть частью Манчестер Юнайтед", – цитирует Давида Де Хеа Telegraph.

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Напомним, в прошлом сезоне капитаном манкунианцев был защитник Эшли Янг.