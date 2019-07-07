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Де Хеа близок к продлению контракта с Манчестер Юнайтед – известны условия

18:57 77 Читати українською
Де Хеа близок к продлению контракта с Манчестер Юнайтед – известны условия
Давид Де Хеа / ФК Манчестер Юнайтед

Голкипер Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа подпишет новый контракт с клубом. Испанец будет одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.

Манчестер Юнайтед и Давид Де Хеа близки к продлению сотрудничества, сообщает Mirror. Новый контракт будет действовать до 2024 года, а по его условиям испанец будет зарабатывать 350 тысяч фунтов в неделю.

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Ранее голкипер хотел покинуть клуб на фоне слухов о его возможном переходе в Реал, но "бланкос" прошлым летом подписали Тибо Куртуа. Также сообщалось об интересе ПСЖ.

Де Хеа перебрался на Олд Траффорд в 2011 году из мадридского Атлетико. За это время он успел выиграть АПЛ, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу Европы и дважды Суперкубок Англии.

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