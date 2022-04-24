"Я до последнего был с бразильцами. Знаю, как они переживали и боялись, с ними были их семьи – поэтому я не могу осуждать их решение.

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Но могу сказать чисто свое человеческое чувство – жаль, что они не приехали сюда.

Соломон из Израиля, поэтому я считаю его европейцем. А с Марлоном мы работаем вместе уже четыре года, и когда он узнал мое решение, то поступил так же", – сказал Де Дзерби в программе "Денисов Timе".

Напомним, итальянский специалист покинул Украину в первую неделю войны. После возвращения на родину, Роберто получал много предложений для продолжения тренерской карьеры, но всем отказывал. В настоящее время Де Дзерби вместе с Шахтером в Европе готовится к очередному поединку в рамках благотворительного турне.

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