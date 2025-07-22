Вингер Ювентуса Тимоти Веа снова будет выступать в чемпионате Франции.

Марсель Роберто Де Дзерби летом активно работает над усилением команды, которая будет выступать в Лиге чемпионов. Особое внимание руководство клуба уделяет атакующему звену.

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Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Марсель и Ювентус договорились о переходе Тимоти Веа. Провансальцы арендуют сына Джорджа Веа, который получал "Золотой мяч", с правом выкупа за 15 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, Тимоти Веа выступал в Лиге 1 за ПСЖ и Лилль. В его активе три титула чемпиона Франции. К Ювентусу 25-летний вингер присоединился в 2023 году. Всего он сыграл за туринцев в 78 матчах, в которых забил семь голов и отдал семь ассистов.

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