"Вопросы комплектации команды еще не завершены ни в каком направлении – ни в плане того, что кто-то может прийти в команду, ни в плане того, что кто-то ее может покинуть. У футболистов, которые сейчас тренируются с нами (те же Бондаренко, Танковский, Сикан), есть все шансы остаться в первой команде.

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И я не могу сказать, что увидел их впервые. Я знакомился с командой, отсматривал достаточно много видео. Конечно, мне нужно больше времени, чтобы посмотреть их в работе, то, как они тренируются, насколько готовы прежде всего в ментальном плане, потому что Шахтер – очень сильная команда.

Понимаю, насколько сложно закрепиться в таком сильном коллективе. Я очень верю в способности Мудрика и Судакова – считаю, у них отличные шансы закрепиться в первой команде. Если мы хотим быть на самых высоких рубежах, на вершине, должны верить в молодых футболистов, и прежде всего – в молодых украинских футболистов", – цитирует Де Дзерби официальный сайт Шахтера.

Напомним, накануне "горняки" официально представили своего наставника, который уже успел провести первую тренировку Шахтера. Дебют итальянского специалиста во главе "горняков" состоится 24 июля в матче за Суперкубок Украины против Динамо.

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