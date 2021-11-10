"Соперничество между Шахтером и Динамо – серьезное соперничество, ухудшающееся тем, что моя команда была вынуждена покинуть Донецк в 2014 году из-за войны, и находится в Киеве. Мы выиграли Суперкубок со счетом 3:0, в тот вечер я был особенно доволен.

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Чемпионат Украины более неопределенный, чем об этом говорят результаты. Год назад Шахтер отстал от Динамо на 11 очков. Для нас важно выиграть чемпионат. Я даю играть нескольким молодым игрокам 2001 и 2002 годов рождения, потому что в нашей команде много талантов, а цель – восстановить правильную иерархию в Украине", – рассказал Де Дзерби в комментарии SassuoloNews.net.

Напомним, Шахтер сейчас опережает Динамо в чемпионате Украины. Команды имеют по 45 очков, но у "горняков" лучшие дополнительные показатели.

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