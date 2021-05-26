"Признаюсь, самой большой сложностью будет языковой барьер. Но со мной всегда будет переводчик. Я немного знаю испанский и английский, поэтому считаю, что мы найдем общий язык.

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А вообще, футбол – это международный язык, поэтому, думаю, сможем без проблем понять друг друга с футболистами. И если потребуется – буду изучать украинский или русский язык", – сказал Де Дзерби в интервью BurBuzz.

Напомним, накануне итальянский специалист после длительных переговоров подписал контракт с "горняками" – соглашение с 41-летним наставником рассчитано на 2 года.

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