Де Дзерби выбрал топ-3 игроков УПЛ – в шорт-листе сразу два представителя Динамо
26 декабря 23:09 - Читати українською
Главный тренер Шахтера удивил, подводя итоги первой половины сезона УПЛ.
Бывший полузащитник Шахтера Марлос занял первое место в топ-3 наставника "горняков" Роберто Де Дзерби, сообщает Команда 1.
Цыганков и Шапаренко возглавили топ-10 игроков первого круга УПЛ по версии InStat
Второе место итальянский специалист доверил полузащитнику Динамо Николаю Шапаренко. Замыкает тройку лучших игроков УПЛ в первом круге по версии Де Дзерби еще один представитель команды Мирчи Луческу Виктор Цыганков.
Напомним, после 18 туров чемпионата Украины Шахтер лидирует, опережая Динамо на 2 очка.
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