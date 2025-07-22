Экс-наставник Шахтера Роберто Де Дзерби рассказал о состоянии команды в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Клуб Де Дзерби торгует с россиянами – Трансферу мешает лишь одно препятствие

"Когда началась война в Украине, в то время, когда игроки и персонал Шахтера сидели в подвале отеля, единственными, кто остался с командой, были тренер и его штаб. Президента не было, генерального директора не было, спортивного директора тоже – они все уехали", – цитирует Де Дзерби L'Equipe.

Напомним, что Роберто Де Дзерби тренировал Шахтер с 2021 по 2022 год. Он возглавил команду в мае 2021 года, а покинул клуб в июле 2022 года.

"Футболку Обамеянга зберігаю досі": легенда Ворскли про 15 років у клубі, вбивство Бабаєва, слова Шеви і "Червону руту"