Де Дзерби в Шахтере: "горняки" опубликовали видео с прибытием итальянского специалиста
19:09 - Читати українською
Шахтер сумел убедить Роберто Де Дзерби продолжить карьеру в Украине.
Роберто Де Дзерби оставил свою подпись на двухлетнем контракте с Шахтером, сообщает официальный сайт клуба.
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41-летний итальянец прибыл в Киев для встречи с руководством донецкого клуба, о чем пресс-служба "горняков" сняла короткий видеоотчет. Де Дзерби уже успел увидеться с президентом клуба Ринатом Ахметовым.
Напомним, после завершения прошлого сезона УПЛ, где Шахтер финишировал вторым, "горняки" попрощались с портульським специалистом Луишем Каштру.
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