Лига 1, 29 тур

Монако – Марсель – 3:0

Голы: Минамино, 34, Эмболо, 58, Закария, 82 (пен)

Тулуза – Лилль – 1:2

Голы: Крессвелл, 42 – Пардо, 21, Баккер, 45+1

Страсбур – Ницца – 2:2

Голы: Эмега, 51, Амо-Амеяв, 54, – Бар, 38, Ндаишимие, 90+3

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За пять матчей у Марселя лишь одна победа, а остальные встречи команда Де Дзерби проиграла. Монако достаточно легко разбил провансальцев в дерби, почти не оставив сопернику возможностей забить хотя бы гол престижа. Игроки Марселя абсолютно ничего не показали, несмотря на то, что имели преимущество во владении. Возможно, монегаски забили бы и больше, но Рульи своими сейвами спасал команду Де Дзерби. Марсель остался вторым, но теперь конкуренты дышат в спину и еще одно поражение клуб позволить себе не может.

Лилль переиграл Тулузу. Обе команды все голы забили в первом тайме. "Фиолетовых" раз за разом в этом сезоне подводила реализация и этот матч не стал исключением. Лилль уверенно преследует претендентов на ЛЧ, а Тулуза находится вне топ-10.

Страсбур и Ницца расписали ничью. "Орлята" открыли счет благодаря Мелвину Бару. Казалось, что как раз пропущенного мяча не хватало эльзасцам, чтобы проснуться. После перерыва за три минуты Страсбур не только отыгрался, но и вышел вперед. Эмега оформил свой 14 гол в Лиге 1. Что касается Эдуарда Соболя, то он вышел на поле лишь в конце игры, заменив травмированного Баква. В компенсированное время Ницца сумела спастись от поражения. Ндаишимие классно замкнул подачу с углового от Жонатана Клоса. В итоге 2:2! Страсбур набрал 50 очков, как и Лилль, но уступает "догам" по дополнительным показателям, поэтому не поднялся в зону ЛЧ.

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