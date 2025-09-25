Де Дзерби был наказан одним матчем дисквалификации и еще одним матчем условно, информирует RMC Sport. В пятницу, 26 сентября, тренер Марселя не сможет находиться на скамейке запасных в матче со Страсбуром.

В напряженной концовке матча Роберто Де Дзерби вышел из себя после того, как Ашраф Хакими помешал Пьеру-Эмерику Обамеянгу. Роберто получил желтую карточку, но это его не успокоило. Де Дзерби продолжил протестовать, что вынудило Жерома Брисара показать тренеру красную карточку.

Поскольку наставник Марселя был удален с поля после двух желтых карточек, а не после одной прямой красной, он получил один матч дисквалификации, а не два.

Однако бывший наставник Шахтера мог быть наказан строже, учитывая его слова в адрес арбитра и его поведение после удаления. После получения красной карточки он продолжил давать указания своим помощникам, что запрещено правилами.

Добавим, что Марсель победил ПСЖ впервые за 14 лет (1:0).

