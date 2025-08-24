Лига 1, 2-й тур

Марсель – Париж – 5:2

Голы: Гринвуд, 18 (пен), Обамеянг, 24, 73, Хёйберг, 81, Ваз, 90+6 – Кеббаль, 28, Симон, 58

Ницца – Осер – 3:1

Голы: Бога, 3, Акпа, 24 (аг), Моффи, 76 – Синайоко, 22

Удаление: Леон (Осер), 45+2

Лион – Метц – 3:0

Голы: Фофана, 25, Толиссо, 30, Карабец, 83

ПСЖ трогательно попрощался с Доннаруммой – показательный момент Забарного и Сафонова (ВИДЕО)

Марсель реабилитировался за поражение в первом туре. Гринвуд забил с пенальти и начал избиение Парижа. Впрочем, и новички Лиги 1 сумели дважды огрызнуться, воспользовавшись провалами команды Де Дзерби в обороне. После перерыва Марсель реализовал три из шести ударов по воротам соперника. Дважды удалось отличиться Обамеянгу, который летом вернулся во Францию. В компенсированное время Ваз, воспитанник Марселя, оформил дебютный гол.

We will never get tired of Auba’s goal celebration pic.twitter.com/CymcU8s2ju — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 23, 2025

Ницца после не удачного старта переиграла Осер. Бога быстро открыл счет. Правда, это расслабило немного "орлят" и они позволили Синайоко сравнять. Моменты Осера были намного острее в первом тайме, чем у хозяев, но им не хватило мастерства. Бургундцы второй гол привезли себе сами, потому что Акпа срезал в собственные, пытаясь переиграть соперника. Все стало хуже, когда Осер остался в меньшинстве после удаления Донавана Леона (первая красная в Лиге 1 для голкипера). Ницца давила, забила еще один гол и обеспечила себе три балла.

Lyon’s tifo for the legend Lacombe pic.twitter.com/XTvlz7SA9F — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 23, 2025

Лион в первом тайме организовал себе комфортное преимущество над Метцом, за который выступает динамовец Цитаишвили. Сначала Малику Фофану ассистировал Павел Шульц. Чешский игрок продвинул мяч в штрафную и отдал на партнера, который не промахнулся. Это первый ассист для Шульца. Второй гол организовал Мейтленд-Найлз, прострелив на Толиссо, а Корентен вколотил мяч в сетку. Во втором тайме Лион немного прижался к своим воротам и позволял Метцу создавать моменты. А вот под конец игры "ткачи" побежали забивать третий. Микаутадзе испортил три крутые возможности отличиться. На 83 минуте все же третий гол состоялся. Карабец оказался в нужное время в нужном месте, добив мяч в ворота.