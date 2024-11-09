В Лиге 1 стартовал 11-й тур матчем между Марселем и Осером. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24"

Лига 1, 11 тур

Марсель – Осер – 1:3

Голы: Гринвуд, 65 (пен) – Синайоко, 10, Перрин, 43, Траоре, 45

В последнее время игры в чемпионате не легкая прогулка для Роберто Де Дзерби и его Марселя, а особенно дома.

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На 10 минуте голкипер Осера Леон Донаван выполнил длинную передачу вперед на нападающих, Лилиан Брассье в довольно простой ситуации не попал по мячу, а Синайоко только и ждал такого, чтобы открыть счет. Кстати, второй раз в этом сезоне вратарь бургундцев записывает в свой актив голевую передачу.

Затем игра полностью остыла. Марсель никак не мог организовать, а Осер никуда не спешил. Так продолжалось до 43, когда команда Де Дзерби снова создала себе проблем. Оборона провалилась и Перрин удвоил преимущество. Мгновение понадобилось Осеру, чтобы и третий гол влетел в ворота Рулльи.

По перерыве Де Дзерби сделал замены и они добавили агрессивности в атаке. На 65 минуте Гринвуд забил пенальти, назначенный за игру рукой. До финального свистка счет не изменился. 1:3 и Марсель второй раз подряд проиграл на Велодроме.

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