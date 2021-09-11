"Я считаю Матвиенко очень хорошим футболистом, но ему немного не хватает спортивной злости. У него есть все возможности для блестящей карьеры и я уверен, что он способен добиться гораздо большего.

Де Дзерби признался, кто из игроков Шахтера стал для него самым большим открытием

Матвиенко знает об этом, я его часто наставляю и требую больше жесткости в единоборствах независимо от позиции, которую защитник занимает на поле.

Я хочу, чтобы он стал совершенным в полном объеме. Именно для этого я дал ему капитанскую повязку. Рост Матвиенко начинается отсюда. Хочу, чтобы он добавил в этом аспекте игры, поскольку есть другие возрастные футболисты, у которых уже не за горами завершении карьеры. А Матвиенко еще можно отнести к молодым. Но он не юнец, и ему предстоит занять место тех, кто вынужден будет уйти в силу своего возраста. И я бы хотел ускорить процесс становления Матвиенко", – сказал Де Дзерби в интервью официальному YouTube-каналу Шахтаря.

Напомним, Матвиенко – воспитанник "горняков". Его контракт с донецким клубом действует до 30 июня 2025 года.

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