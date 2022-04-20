"То, что происходит – это грустно. Что самое тяжелое? Чемпионат вряд ли возобновится.

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Труднее всего, что команда распалась, бразильцы уже в других командах. Приехал только Марлон, а затем Соломон, израильтянин. Другие легионеры нашли себе другие команды, а в отношении оставшихся я чувствую особую гордость. Мы играем в футбол во благо, даже если это нелегко.

Продолжить работу с Шахтером или вернуться домой? Конечно, продолжать, потому что это было правильно, я не думаю, что мы сделали что-нибудь героическое или делаем что-то большее", – сказал Де Дзерби в интервью DAZN.

Напомним, итальянский специалист покинул Украину в первую неделю войны. После возвращения н а родину Роберто получал много предложений относительно продолжения тренерской карьеры, но, как сообщил Сергей Палкин , он всем отказывал.

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